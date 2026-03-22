Fermato a Ognina dopo un controllo su viale Artale Alagona: la droga era nascosta nel vano sottosella

Un chilo di marijuana nascosto nello scooter, pronto – secondo gli investigatori – per essere suddiviso in dosi. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un uomo di 38 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nei servizi mirati al contrasto dello spaccio nel capoluogo etneo. I militari, nel quartiere Ognina, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che procedeva a velocità sostenuta lungo viale Artale Alagona e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

La droga nel sottosella

La perquisizione personale e del mezzo ha portato al ritrovamento, nel vano sottosella, di una busta piena di marijuana: oltre un chilogrammo di sostanza, confezionata in modo da poter essere successivamente divisa in dosi.

Al termine degli accertamenti, il 38enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.