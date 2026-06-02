Consumano "miele da sballo" e finiscono in ospedale: un minorenne in rianimazione. Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano (Napoli) sono intervenuti all’Ospedale di Frattamaggiore. Poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano arrivati nel pronto soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente.

Il più piccolo dei tre era anche in grave crisi respiratoria. Da una prima ricostruzione pare che i 3 – dopo essersi riuniti a casa del minore – abbiano consumato ciò che in rete viene chiamato “miele da sballo”.