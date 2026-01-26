Con l’avvicinarsi della prossima notte degli Oscar cresce l’interesse del pubblico verso i titoli in gara, soprattutto quelli che concorrono nella categoria più attesa, il Miglior Film. Come avviene ormai da alcune stagioni, la disponibilità è distribuita tra cinema, piattaforme streaming e servizi di noleggio digitale, con Sky Cinema e NOW che si confermano tra i principali poli italiani di riferimento.

I candidati al Miglior Film: dove recuperarli

Bugonia : Disponibile su Sky Cinema e NOW dal 4 febbraio; accessibile anche su diverse piattaforme VOD.

: Disponibile su Sky Cinema e NOW dal 4 febbraio; accessibile anche su diverse piattaforme VOD. F1 - The Movie : In streaming su Apple TV+; disponibile anche in noleggio o acquisto digitale.

: In streaming su Apple TV+; disponibile anche in noleggio o acquisto digitale. Frankenstein : Incluso nel catalogo Netflix.

: Incluso nel catalogo Netflix. Hamnet : Attualmente in sala; non ancora in streaming.

: Attualmente in sala; non ancora in streaming. Marty Supreme : Disponibile in pre-ordine o noleggio digitale (Prime Video, Apple TV).

: Disponibile in pre-ordine o noleggio digitale (Prime Video, Apple TV). One Battle After Another : disponibile su HBO Max / Max on Prime) e in VOD.

: disponibile su HBO Max / Max on Prime) e in VOD. The Secret Agent : Al momento disponibile nelle sale cinematografiche.

: Al momento disponibile nelle sale cinematografiche. Sentimental Value : Disponibile in noleggio o acquisto digitale.

: Disponibile in noleggio o acquisto digitale. Sinners (I Peccatori): Su Sky Cinema e NOW dal 26 gennaio; presente anche su Max on Prime.

(I Peccatori): Su Sky Cinema e NOW dal 26 gennaio; presente anche su Max on Prime. Train Dreams: In streaming su Netflix.

Gli altri titoli Oscar già programmati

Oltre ai titoli principali, Sky e NOW ospitano anche altre opere candidate in categorie diverse. Tra queste Jurassic World – La Rinascita, già disponibile in streaming su Sky, Weapons, programmato su Sky Cinema e NOW, ed Elio, presente nel catalogo Sky e su Disney+. È invece previsto a marzo l’arrivo di Un semplice incidente, in prima visione Sky Cinema.

La notte degli Oscar 2026

La cerimonia degli Academy Awards 2026 si svolgerà domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles. In Italia sarà possibile seguirla nella notte tra il 15 e il 16 marzo: il red carpet prenderà il via intorno alle 23.00, mentre la premiazione inizierà attorno all’01.00.

Tra le curiosità dell’edizione spicca l’introduzione del nuovo Oscar per il Miglior Casting e l’atteso ritorno del conduttore Conan O’Brien che torna per il secondo anno consecutivo alla guida della cerimonia più importante dell’industria cinematografica. O’Brien, noto per il suo stile ironico e la lunga esperienza nella tv statunitense, ha già riscosso consenso nel ruolo di presentatore, e la sua conferma riflette la volontà degli organizzatori di mantenere un equilibrio tra intrattenimento e celebrazione professionale della grande stagione dei film.