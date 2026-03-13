Nel plesso Giardini i bambini hanno preparato gli Altari della Reposizione attraverso un’attività tra manualità, scoperta e tradizione

Le tradizioni si imparano soprattutto vivendole, toccandole con mano, trasformandole in esperienza quotidiana. È da questa idea educativa che, alla Sezione Primavera del plesso Giardini, servizio educativo pubblico gestito dalla Cooperativa Maya, la preparazione dei sepolcri pasquali si è trasformata in un laboratorio didattico capace di accompagnare i bambini alla scoperta del significato più profondo della Pasqua.

L’attività, ispirata agli Altari della Reposizione della tradizione cristiana, ha unito manualità, osservazione e simboli, offrendo ai più piccoli un primo contatto con una delle ricorrenze più sentite del calendario religioso attraverso un linguaggio semplice, concreto e vicino alla loro età.

I bambini scoprono la Pasqua attraverso l’esperienza

A evidenziare il valore dell’iniziativa è Teresa Pia Renzo, pedagogista e direttrice della Cooperativa Maya, che sottolinea come nei primi anni di vita i bambini comprendano il mondo soprattutto attraverso l’esperienza concreta.

Manipolare materiali, osservare i cambiamenti della natura e partecipare a piccoli rituali legati alla tradizione permette infatti ai bambini di avvicinarsi in modo graduale ai significati simbolici delle feste. È proprio su questa impostazione che si fonda il laboratorio proposto alla Sezione Primavera, dove il gesto del fare diventa occasione di apprendimento e di crescita.

Dal grano al simbolo della vita che rinasce

Durante il laboratorio manipolativo e creativo, i bambini hanno preparato il proprio Sepolcro pasquale seguendo tutte le fasi della tradizione. Il grano è stato prima messo in ammollo e poi sistemato in piccoli contenitori colorati con i colori della Pasqua.

All’interno dei bicchieri sono stati disposti uno strato di cotone, uno di grano e uno di lenticchie, completando il lavoro con l’annaffiatura del seme. Un gesto apparentemente semplice, ma dal forte valore simbolico, perché richiama il tema della vita che germoglia e rinasce, uno dei significati più profondi della Pasqua.

Un laboratorio tra manualità e condivisione

L’attività ha permesso ai bambini di sviluppare manualità, attenzione e partecipazione, ma anche di sperimentare il valore della condivisione e dell’ascolto. Attraverso il laboratorio, i piccoli hanno imparato che anche i gesti più semplici possono custodire un significato importante e raccontare qualcosa di più grande.

Il percorso educativo ha così offerto un primo incontro con i simboli della tradizione pasquale, aiutando i bambini a comprenderne il messaggio attraverso un’esperienza positiva, coinvolgente e adatta alla loro età.

Educare alla speranza attraverso i segni della tradizione

Attività come questa, spiegano dal servizio educativo, consentono ai bambini di avvicinarsi ai valori che accompagnano la Pasqua: amore, speranza e gioia della vita che rinasce. È una forma di educazione che passa dai segni della tradizione e che affida alla concretezza di un seme il compito di raccontare ai più piccoli il significato della rinascita.

Come conclude Teresa Pia Renzo, anche un piccolo germoglio può diventare per un bambino la prima esperienza concreta di un grande insegnamento: la vita ha sempre la capacità di rinascere.