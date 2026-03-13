Documenti, mappe e atti notarili raccontano calamità e fragilità del territorio tra natura e scelte umane. Ingresso gratuito, visite guidate e laboratori per le scuole su prenotazione

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio (14 marzo), da lunedì 16 marzo sarà visitabile la mostra documentaria “Il paesaggio sottratto. Memorie della fragilità del territorio nelle carte d’Archivio”, un percorso che propone una riflessione sulla vulnerabilità del paesaggio e su come natura e scelte umane abbiano inciso nel tempo sul territorio.

L’esposizione raccoglie documenti provenienti dai Fondi Intendenza, Genio Civile e Notarile. Tra i materiali in mostra sono annunciati interventi e normative per la salvaguardia delle aree boschive, mappe del territorio e narrazioni di fatti di cronaca giunte fino a oggi grazie alle descrizioni notarili. Un corpus che ricostruisce calamità naturali e interventi dell’uomo che hanno “plasmato” il territorio, invitando a ripensare il rapporto tra comunità e ambiente e a valorizzare la memoria storica come strumento di prevenzione.

Orari e ingresso

La mostra è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza con i seguenti orari:

lunedì–venerdì: 9:00–13:00

lunedì e mercoledì: anche 15:00–16:30

Scuole: visite guidate e laboratori

Per le scuole è possibile prenotare visite guidate e laboratori didattici pensati e adattati all’età degli studenti, inoltrando richiesta via e-mail.

Donazioni per i progetti dell’Archivio

Per chi lo desidera, è attivo un totem per donazioni telematiche a sostegno dei progetti dell’Archivio: le donazioni contribuiranno ad attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archivistico, con l’obiettivo di rendere la storia più accessibile e coinvolgente.