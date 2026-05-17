L’epidemia avrebbe ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. Casi sono stati registrati anche in Uganda

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato domenica un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'Oms, non ne rispetta i criteri.

L'agenzia ha comunque avvertito che potrebbe trattarsi di un'epidemia potenzialmente "molto più estesa" rispetto a quanto attualmente rilevato e segnalato, con un rischio significativo di diffusione locale e regionale.

L'Oms ha dichiarato che al momento ci sono otto casi di virus confermati in laboratorio, con altri casi sospetti e decessi in tre zone sanitarie, tra cui Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, e le città minerarie di Mongwalu e Rwampara. Un caso del virus è stato confermato nella capitale Kinshasa, presumibilmente in un paziente di ritorno da Ituri. L'Oms ha affermato che il virus si è diffuso oltre la Repubblica Democratica del Congo, con due casi confermati segnalati nella vicina Uganda. Le autorità ugandesi hanno dichiarato che un uomo di 59 anni, deceduto giovedì, era risultato positivo al test.

L'attuale ceppo di Ebola è causato dal virus Bundibugyo, ha precisato l'agenzia sanitaria citata dalla Bbc, per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. I sintomi iniziali includono febbre, dolori muscolari, affaticamento, mal di testa e mal di gola, seguiti da vomito, diarrea, eruzioni cutanee e sanguinamento.