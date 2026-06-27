Ferito l’altro figlio della coppia. Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia

Triplice omicidio alla periferia di Roma. È accaduto in via Montiglio, nella zona di Pineta Sacchetti, dove sono stati trovati padre, madre e figlia di 6 anni uccisi a coltellate. Sul posto la polizia con la squadra mobile. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Sulla vicenda indaga la squadra mobile per risalire al responsabile.

Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia. Sul posto c'era un altro minorenne ferito: è il figlio più grande della coppia.