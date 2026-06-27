Dopo una lunga attesa sono ripresi i lavori per la ricostruzione del viadotto Ortiano, lungo la strada Sila Mare, crollato il 3 maggio 2023. Una notizia accolta con favore dalla comunità di Longobucco, che per mesi si è mobilitata per chiedere il ripristino di un collegamento ritenuto fondamentale per il territorio.

Il nuovo cantiere segna l'avvio della fase operativa della ricostruzione. Gli interventi prevedono il varo delle nuove campate nel tratto del viadotto crollato, un passaggio decisivo verso il ritorno alla normalità per cittadini, imprese e amministratori locali.

Nei mesi scorsi la popolazione aveva promosso diverse iniziative di protesta, tra cui un'assemblea permanente nella sala del Consiglio comunale, per sollecitare il ripristino della viabilità interrotta fino al ponte di Cropalati.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'amministrazione comunale, che ha assicurato il monitoraggio costante dell'avanzamento dei lavori e aggiornamenti alla cittadinanza. «Il nostro territorio ha pagato un prezzo altissimo – si legge nella nota – ma oggi si compie un passo importante verso il ripristino della viabilità e della normalità».