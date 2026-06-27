Il sindaco rappresenterà le esigenze dei piccoli Comuni calabresi nei processi di innovazione amministrativa e digitale

Un piccolo Comune dell’entroterra entra nei luoghi della governance digitale calabrese. Il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza, è stato eletto nella Giunta per il controllo analogo di Asmenet Calabria, insieme ai sindaci di Santo Stefano di Rogliano e Feroleto Antico.

Per l’Amministrazione comunale si tratta di un riconoscimento istituzionale che rafforza il ruolo di Caloveto nel confronto regionale sui servizi digitali, sulla semplificazione amministrativa e sul supporto tecnico agli enti locali, con particolare attenzione ai piccoli Comuni.

Mazza: «Piccoli Comuni protagonisti della transizione digitale»

Mazza ringrazia i sindaci soci per la fiducia ricevuta e sottolinea il valore dell’incarico, che consente anche a un piccolo Comune dell’entroterra di contribuire al controllo e all’indirizzo di una realtà considerata strategica per l’innovazione amministrativa degli enti locali calabresi.

«Porteremo in questo organismo il punto di vista dei piccoli Comuni, che in Calabria rappresentano la parte più ampia e più esposta del sistema degli enti locali», afferma il sindaco.

Secondo Mazza, transizione digitale, accesso ai servizi, semplificazione, sicurezza informatica e supporto tecnico-amministrativo non possono essere costruiti soltanto sulle esigenze dei grandi centri, ma devono rispondere anche ai bisogni dei territori più fragili.

«Devono parlare anche ai territori più fragili, dove spesso mancano personale, competenze specialistiche e risorse», aggiunge.

Il ruolo della Giunta per il controllo analogo

La Giunta per il controllo analogo svolge funzioni di verifica, indirizzo e responsabilità rispetto alle attività di Asmenet Calabria. Tra i compiti previsti rientrano il controllo della coerenza tra piani operativi e direttive dell’Assemblea, la valutazione preventiva delle proposte di attività e l’accertamento della realizzazione degli interventi secondo gli indirizzi forniti.

L’organismo può inoltre suggerire all’Assemblea provvedimenti utili per una corretta gestione e richiedere documenti, informazioni e chiarimenti agli organi societari, riferendo ai soci sull’attività svolta.

Nei giorni scorsi Mazza, accompagnato dal vicesindaco Luigi Nigro e dall’assessore Giuseppe Sapia, ha partecipato all’assemblea alla presenza dell’amministratore delegato di Asmenet Gennaro Tarallo, del presidente di Asmel Francesco Pinto e di Arturo Manera, presidente dell’Associazione nazionale dei piccoli Comuni d’Italia.

Caloveto e la presenza istituzionale regionale

Per l’Amministrazione Mazza, l’elezione nella Giunta per il controllo analogo assume un significato che va oltre il dato personale. Caloveto, piccolo centro dell’entroterra, consolida una presenza istituzionale sempre più riconosciuta a livello regionale.

Il Comune rivendica una stagione amministrativa caratterizzata da finanziamenti intercettati, servizi potenziati e attenzione a digitalizzazione, cultura, sicurezza degli edifici pubblici e qualità della vita.

In questa prospettiva, la presenza di Caloveto nell’organismo di Asmenet viene letta come un’occasione per dare voce ai territori più piccoli nei processi decisionali che riguardano l’innovazione amministrativa.

Asmenet, una rete per la digitalizzazione degli enti locali

Asmenet Calabria rappresenta una piattaforma di riferimento per accompagnare i Comuni nel percorso di innovazione amministrativa e digitale. Con oltre trecento enti locali soci e una copertura ampia del territorio regionale, la società consente soprattutto ai piccoli Comuni di accedere a servizi, strumenti, assistenza e soluzioni tecnologiche difficili da sostenere singolarmente.

Per i centri dell’entroterra, la possibilità di contare su reti e supporti condivisi può diventare decisiva per superare limiti strutturali legati alla carenza di personale, competenze specialistiche e risorse economiche.