Dietro ai dissapori le ambizioni politiche di Luigi, il più giovane dei cinque figli, che aveva chiamato a raccolta parenti, amici e fedelissimi nel giorno in cui il Cavaliere avrebbe compiuto 90 anni

L’ultimo pranzo a Villa Certosa doveva essere il grande abbraccio della famiglia Berlusconi nel giorno in cui Silvio avrebbe compiuto 90 anni. Si è trasformato anche in un piccolo giallo familiare e politico. Perché nella villa che per quasi quarant’anni ha rappresentato uno dei luoghi simbolo dell’universo berlusconiano, Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli del Cavaliere, avrebbe chiamato a raccolta parenti, amici e fedelissimi per un ultimo incontro prima del passaggio di proprietà. Ma all’appello, secondo una delle ricostruzioni pubblicate, sarebbero mancati Marina, Pier Silvio e Barbara Berlusconi.

Un’assenza che inevitabilmente alimenta le indiscrezioni sui rapporti tra i figli del fondatore di Forza Italia, soprattutto mentre Luigi mostra un interesse crescente per ciò che accade intorno alla politica milanese. Al pranzo c’era infatti Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa e amico molto vicino del più giovane dei Berlusconi, il cui nome circola come possibile candidato del centrodestra a sindaco di Milano.

Va però registrata una discrepanza importante: un’altra ricostruzione della stessa giornata sostiene invece che tutti e cinque i figli fossero presenti. Al momento, dunque, l’assenza di Marina, Pier Silvio e Barbara non può essere considerata un fatto definitivamente accertato.

Veronica Lario e Marta Fascina insieme nell’ultima giornata a Villa Certosa

A rendere ancora più particolare la giornata è stata la presenza contemporanea di Veronica Lario e Marta Fascina, due donne appartenenti a stagioni molto diverse della vita privata di Silvio Berlusconi. Continua a leggere su LaCapitalenews.it