Gli avvocati di Adalah non hanno potuto vedere tutti i 145 fermati ma riferiscono di un comportamento illecito da parte dell’IDF al momento del fermo sulle navi
Le ultime notizie che arrivano dalla terraferma per quanto riguarda gli attivisti della Freedom Flotilla non sono incoraggianti. I canali relativi alla missione umanitaria hanno pochi minuti fa pubblicato un aggiornamento: «Gli avvocati di Adalah nella Palestina occupata hanno confermato che i volontari rapiti illegalmente dall'esercito israeliano dalla Conscience e da otto barche a vela Thousand Madleens sono stati trasferiti nella prigione di Ketziot, nel Nagab». I legali, si legge ancora nella nota, non hanno potuto portare con loro i cellulari nel porto di Ashdod, dove ieri intorno alle 18 è stata portata la Freedom, e non hanno potuto parlare con tutte le 145 persone. Fra queste, anche il calabrese Vincenzo Fullone, di Crosia.
Le testimonianze che il team dei legali è riuscito a ottenere, però, non sono delle migliori: «Alcune delle persone con cui hanno parlato hanno riferito di aver subito violente aggressioni da parte dei soldati israeliani durante i sequestri illegali della flotta. È probabile che tutti i parlamentari saranno deportati stasera o domani mattina, e le udienze del tribunale per gli altri si terranno nei prossimi due giorni». A breve ci saranno ulteriori aggiornamenti.
Calabria col fiato sospeso per Vincenzo Fullone
Fra gli attivisti presenti sulla nave Conscience anche il calabrese Vincenzo Fullone, che si è imbarcato dopo aver deciso di restare a terra per la prima tornata con la Global Sumud Flotilla a seguito delle minacce ricevute da Tel Aviv. L’attivista di Crosia, infatti, è sulla black list del governo di Netanyahu da quando, dieci anni fa circa, aveva aperto un’agenzia di comunicazione a Gaza con altre persone: Fullone rimane al momento l’unico sopravvissuto. Tutti i suoi compagni sono stati uccisi da Israele.
Benché lo stesso attivista abbia chiesto di non muoversi per la propria liberazione, la sindaca di Crosia ha inviato un messaggio a Meloni chiedendo quali siano le azioni in atto per la liberazione e la protezione degli italiani in questo momento detenuti da Israele. Si attendono maggiori aggiornamenti dai territori palestinesi in merito alla situazione che riguarda Vincenzo Fullone.