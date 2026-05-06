Nel corso degli interrogatori odierni, la Procura di Pavia che indaga sull’omicidio di Chiara Poggi ha svelato le carte della nuova inchiesta che vedono indagato come unico colpevole Andrea Sempio. Secondo un’esclusiva del TG1, sarebbero state fatte ascoltare delle intercettazioni nelle quali proprio Andrea Sempio, parlando da solo in macchina, racconta le telefonate fatte a Chiara Poggi, alla quale avrebbe detto di aver visto alcuni suoi video intimi, il tentativo di approccio e lei che risponde: “con te non ci voglio parlare”, chiudendo poi il telefono.

I legali di Sempio: «Il nostro cliente dice di essere in grado di dare spiegazioni»

«Io non l'ho sentita questa intercettazione di questo soliloquio, ne ho vista trascritta solo una parte, infarcita di 'non comprensibile'. La ascolteremo, la commenteremo e la contestualizzeremo. Vedremo se commentava il racconto di qualcun altro, se parlava con se stesso o se interloquiva con un interlocutore, lo vedremo a tempo debito. Ad oggi abbiamo visto una rappresentazione parziale, della quale il cliente dice di essere in grado di dare spiegazioni». Così l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, intervenendo a Dentro la notizia, in merito alle intercettazioni contestate dai pm di Pavia al suo assistito