Il Palasport “Palamicromega” di Marano Principato ha ospitato domenica 3 maggio il 3° Campionato Regionale FSSI Calabria di futsal, appuntamento che ha unito competizione sportiva, partecipazione e spirito di comunità. A conquistare il titolo è stata l’ASD GS Sordi Potenza, che ha chiuso davanti all’ASD Cosenza 2023, seconda classificata, e all’ASD GS ENS Catanzaro, terza.

La manifestazione è stata organizzata dall’ASD Cosenza 2023 con la collaborazione del delegato regionale FSSI Calabria Francesco Scalise e con il supporto del Consiglio regionale ENS Calabria. Una giornata intensa, vissuta nel segno dello sport e dell’inclusione, che ha portato nel centro del Cosentino atleti, accompagnatori e pubblico provenienti da diverse aree della Calabria e anche da fuori regione.

Tre squadre in campo per il titolo regionale

A contendersi il successo finale sono state tre formazioni: ASD Cosenza 2023, ASD GS ENS Catanzaro e ASD GS Sordi Potenza. Al termine della competizione, è stata la squadra lucana a imporsi, conquistando il primo posto nel torneo regionale.

Alle spalle di Potenza si è piazzata l’ASD Cosenza 2023, che ha chiuso al secondo posto davanti all’ASD GS ENS Catanzaro, terza. Un podio che ha premiato la continuità e la qualità della squadra vincitrice, ma anche l’impegno delle altre formazioni protagoniste della giornata.

Pubblico numeroso e clima di partecipazione

Uno degli aspetti più significativi dell’evento è stata la forte partecipazione del pubblico. Sugli spalti del Palamicromega era presente una cornice calorosa e numerosa, composta da sostenitori arrivati non solo da varie zone della Calabria, ma anche da fuori regione.

La presenza costante del pubblico per l’intera giornata ha accompagnato le squadre in un clima di vicinanza e sostegno, contribuendo a dare ancora più valore a una manifestazione che ha saputo intrecciare sport, aggregazione e visibilità per il movimento.

La presenza delle istituzioni a Marano Principato

Alla giornata hanno preso parte anche il sindaco di Marano Principato Giuseppe Salerno e l’assessore allo Sport Amalia Gilda Molinaro, la cui presenza ha sottolineato il sostegno istituzionale all’iniziativa. Un ringraziamento è stato rivolto per il patrocinio concesso e per la disponibilità del Palasport, così come al gestore dell’impianto Giulio Cundari, all’ASD Micromega Basket Cosenza e al presidente regionale ENS Calabria Antonio Mirijello.

La partecipazione delle istituzioni locali ha rafforzato il significato dell’appuntamento, inserendolo dentro una visione più ampia che riconosce nello sport uno strumento di inclusione e crescita sociale.

La chiusura tra convivialità e fratellanza

La manifestazione si è chiusa con un momento condiviso da atleti e partecipanti, che hanno preso parte a un pranzo sociale vissuto come occasione di convivialità e fratellanza. Un finale coerente con lo spirito dell’evento, che ha messo al centro non solo il risultato sportivo, ma anche il valore delle relazioni, dell’incontro e della comunità.