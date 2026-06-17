Ci sarà anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tra i 527.747 studenti che domani affronteranno la prima prova scritta degli esami di maturità. Dopo aver lasciato il liceo scientifico al secondo anno, all’età di 16 anni, per dedicarsi solo alla musica, Pupo ha deciso di tornare sui banchi di scuola e di diplomarsi presso l'Istituto Minerva di Roma, oggi che ha alle spalle 70 primavere. Una fioritura tardiva utile a superare l’esame più temuto di sempre: la maturità.

«Lo so che tecnicamente non mi servirà a niente, ma servirà a me per aumentare l’autostima e la fiducia in me stesso", commenta Pupo alla vigilia della prima prova di esame. "Da quando sono nato ho continuamente cercato nuovi stimoli e obiettivi che dessero un senso vero alla mia esistenza. E, finché la campana non suonerà, sarà questo il mio modo di vivere».