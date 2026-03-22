L’allarme al 118 con una telefonata: la donna è vigile e non sarebbe in condizioni critiche. La Polizia cerca l’aggressore

Una donna di 31 anni è stata accoltellata all’addome e soccorsa in strada a Milano, in via Livraghi. L’allarme è scattato dopo una telefonata al 118: i sanitari, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure e hanno poi trasferito la donna all’ospedale Niguarda.

Secondo quanto si apprende, la 31enne sarebbe vigile e non verserebbe in condizioni critiche.

L’ipotesi: lite in zona, caccia all’aggressore

Sul caso indaga la Polizia di Stato, impegnata a ricostruire l’accaduto e a risalire all’autore dell’aggressione. In base a una prima indiscrezione, il ferimento sarebbe maturato nell’ambito di una lite avvenuta in zona.

Le verifiche sono in corso per chiarire dinamica e responsabilità.