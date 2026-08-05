Per la morte del piccolo Domenico Caliendo c'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliere dei Colli e la famiglia. Lo annuncia l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino. «Siamo pienamente soddisfatti, - commenta Petruzzi - e lo è anche mamma Patrizia.

Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e, soprattutto, e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale».

Sulla somma sia il Monaldi, sia la famiglia Caliendo-Mercolino hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. Dovrebbe attestarsi a poco meno di un milione e mezzo di euro. La richiesta era di tre milioni di euro.