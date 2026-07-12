Il centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Città del Capo, poche settimane dopo il Mondiale. Aperta un'indagine sulle cause della morte. Cordoglio da Fifa, governo e mondo del calcio

Il calcio sudafricano e internazionale è sotto choc per la morte di Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale dei Bafana Bafana. Il calciatore aveva 25 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Schotschekloof, nella zona centrale di Città del Capo. La notizia è stata confermata dalla famiglia ai media locali, mentre la polizia ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non è stata resa nota una causa ufficiale della morte.

Adams era reduce dalla partecipazione ai Mondiali con il Sudafrica. Aveva disputato da titolare le prime due gare del girone contro Messico e Repubblica Ceca, per poi entrare a partita in corso nella sfida con la Corea del Sud. Il suo cammino si era concluso con l'eliminazione dei Bafana Bafana ai sedicesimi di finale contro il Canada, prima del rientro in patria.

Nelle ultime ore alcuni media sudafricani hanno avanzato ipotesi sulle circostanze della morte, ma le autorità non hanno confermato alcuna ricostruzione. Il ministro dello Sport, Gayton McKenzie, ha invitato stampa e opinione pubblica ad attendere gli esiti delle indagini, chiedendo rispetto per il dolore della famiglia e la massima riservatezza.

Profondo il cordoglio espresso dal sindacato dei calciatori sudafricani (SAFPU), che ha ricordato Adams come uno dei protagonisti della nuova generazione del calcio nazionale, parlando di una perdita «immensa» per il Paese, per i compagni di squadra e per tutti i tifosi.

Anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha voluto rendere omaggio al giovane centrocampista: «È incredibilmente triste apprendere della scomparsa di Jayden Adams poche settimane dopo la sua partecipazione alla Coppa del Mondo. I miei pensieri e quelli dell'intera comunità calcistica mondiale sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni di squadra».

Cresciuto nello Stellenbosch FC prima del trasferimento al Mamelodi Sundowns, Adams si era affermato come uno dei talenti più promettenti del calcio sudafricano, conquistando un posto stabile in nazionale e contribuendo ai successi del suo club. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo nel calcio africano e in tutto il panorama internazionale.