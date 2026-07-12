Il presidente cittadino Mimmo Lione parla di un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato e chiede che istituzioni e forze dell’ordine non abbassino la guardia

«Un episodio di inaudita gravità che ferisce al cuore la comunità di Cassano Ionio e mette a nudo, ancora una volta, la vulnerabilità del tessuto commerciale locale». La Confcommercio di Cassano Ionio, per mano del suo Presidente Mimmo Lione, esprime la più ferma e totale condanna a seguito del tentativo di rapina perpetrato ieri sera ai danni di una storica attività associata del centro cittadino.

«L’assalto è avvenuto in pieno centro urbano e in un orario di punta, dinamica che amplifica la spregiudicatezza degli autori. Durante il tentativo di rapina è stato persino esploso un colpo (dalle prime ricostruzioni parrebbe trattarsi di un'arma a salve): un dettaglio inquietante che, sebbene non abbia fortunatamente registrato feriti, lascia dietro di sé una profonda scia di paura e sconcerto.

A nome di tutta la Confcommercio cittadina – dichiara il Presidente Mimmo Lione – desidero esprimere la più sincera vicinanza e solidarietà alla Famiglia Gatto, pilastro del commercio storico cassanese e nostra stimata iscritta. Fortunatamente non piangiamo vittime, ma resta l'immensa gravità di un atto intimidatorio che ha violentemente turbato la serenità dell’intera cittadinanza».

Il Presidente Lione coglie l'occasione per lanciare un grido d'allarme complessivo, tracciando un quadro preoccupante degli ultimi avvenimenti sul territorio: «Siamo di fronte a un campanello d'allarme che non può essere ignorato. Negli ultimi tempi stiamo registrando una preoccupante recrudescenza di eventi criminosi che minano direttamente la sicurezza dei cittadini e dei commercianti; non ultimo, il furto con destrezza subito da un'altra importante attività del comparto orafo della nostra città. I nostri operatori si trovano già a dover gestire un contesto economico fragile, stretto nella morsa di una crisi strutturale acuita dal progressivo spopolamento del nostro centro urbano. Difendere i negozianti significa difendere la vita stessa di Cassano Ionio. Per questo chiediamo a tutte le istituzioni di non abbassare la guardia.

Proprio per questo, la Confcommercio rivolge un appello preciso e costruttivo alle autorità locali: «In questo particolare periodo estivo e non solo – incalza il Presidente Lione – chiediamo un potenziamento dei controlli che veda protagonista anche la Polizia Locale, chiamata a marcare una presenza visibile e costante sul territorio. È fondamentale presidiare il paese soprattutto in quegli orari strategici in cui le strade appaiono più deserte e i negozianti sono più esposti. Parallelamente, interpelliamo direttamente il Comune di Cassano Ionio per avere certezze sul moderno sistema di videosorveglianza cittadino.

Chiediamo formali rassicurazioni sul fatto che le tantissime telecamere installate tra le vie della nostra città siano pienamente funzionanti e attive. Gli occhi elettronici sono fondamentali sia come deterrente preventivo, sia come supporto investigativo a tutela dei commercianti e di tutti i cittadini».

La nota si conclude con un attestato di stima verso chi vigila sulla legalità: «Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai Carabinieri e a tutte le Forze dell'Ordine, immediatamente intervenute sul posto e già impegnate nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica e la natura dei mezzi usati dai malviventi. Esprimiamo piena e incondizionata fiducia nel loro operato, certi che i responsabili di questi vili gesti saranno individuati e assicurati alla giustizia in tempi brevi. Chiediamo tuttavia uno sforzo corale, una sinergia sempre più stretta tra tutte le forze in campo per restituire quella tranquillità necessaria a chi, ogni giorno, alza la saracinesca con coraggio e sacrificio».