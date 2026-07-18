Dall'EuroVelo 7 ai Giganti della Sila, passando per Diamante, la Riviera dei Cedri e il Parco del Pollino: una guida ai percorsi cicloturistici più suggestivi della provincia, tra panorami spettacolari, borghi storici e grandi aree naturali

La provincia di Cosenza è una delle mete più complete per chi ama il cicloturismo. Dalle strade costiere della Riviera dei Cedri agli altopiani della Sila, passando per il Parco Nazionale del Pollino, il territorio offre itinerari adatti a ogni livello di preparazione, capaci di coniugare sport, natura e scoperta del patrimonio storico e paesaggistico calabrese.

Tra i percorsi più affascinanti figura il tratto calabrese dell'EuroVelo 7 – Ciclovia del Sole, parte della grande rete ciclabile europea che collega il Nord del continente al Mediterraneo. L'itinerario attraversa paesaggi molto diversi tra loro, alternando costa, colline e aree montane, offrendo ai ciclisti scorci panoramici e luoghi di interesse storico.

Sulla costa tirrenica spicca il giro ad anello tra Diamante, Maierà e Cirella, un percorso di poco più di venti chilometri che permette di pedalare tra il mare, il Parco Marino della Riviera dei Cedri e i celebri murales di Diamante, uno dei borghi più caratteristici della Calabria.

Per chi cerca percorsi più impegnativi, la Strada delle Vette della Sila rappresenta una delle esperienze ciclistiche più spettacolari dell'intera regione. L'itinerario attraversa il cuore del Parco Nazionale della Sila, tra immense pinete, vallate e laghi artificiali, offrendo panorami che nelle giornate più limpide arrivano fino all'Etna.

Sempre sulla costa tirrenica, un altro itinerario molto apprezzato collega Praia a Mare e Santa Maria del Cedro. Il percorso si inserisce nel progetto della Greenway dei Cedri e valorizza il patrimonio naturalistico e culturale dell'Alto Tirreno cosentino, attraversando paesaggi costieri e piccoli centri ricchi di storia.

La Sila propone inoltre diversi anelli ciclabili dedicati agli appassionati della mountain bike e del cicloturismo sportivo. Tra questi spiccano il percorso nel cuore del Parco Nazionale della Sila e quello che costeggia il Lago Cecita, inserito nella Ciclovia dei Parchi della Calabria, premiata negli ultimi anni tra le migliori green road italiane. I tracciati attraversano boschi secolari, altipiani e aree di straordinario valore naturalistico.

Chi preferisce pedalare lungo la Riviera dei Cedri può scegliere anche il percorso che da Cirella conduce a Grisolia, seguendo il corso del fiume Abatemarco tra borghi storici, castelli e panorami sul Tirreno. Si tratta di un itinerario particolarmente indicato per ciclisti allenati, grazie ai continui saliscendi che caratterizzano il tracciato.

Il Parco Nazionale del Pollino offre invece uno degli itinerari più suggestivi dell'intera Calabria: l'anello tra Morano Calabro e Mormanno, inserito nella Ciclovia dei Parchi. Il percorso attraversa il più grande parco nazionale d'Italia tra foreste, montagne e borghi considerati tra i più belli del Paese, regalando viste spettacolari sul massiccio del Pollino e sui celebri pini loricati.

Per chi desidera una pedalata più rilassante, infine, resta il tratto costiero della Ciclovia del Sole lungo la Riviera dei Cedri, un percorso breve e pianeggiante che permette di godere del mare, dell'Isola di Cirella e del lungomare di Diamante, ideale anche per famiglie e ciclisti meno esperti.

Dal mare alle montagne, passando per borghi medievali, parchi naturali e riserve protette, la provincia di Cosenza conferma così la propria vocazione al turismo lento. Un territorio da esplorare a ritmo di pedale, dove ogni itinerario racconta un volto diverso della Calabria.