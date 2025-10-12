È successo poco dopo le tre vicino al Teatro Massimo, nella zona della movida. Carabinieri alla ricerca del killer che ha sparato
Ha cercato di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio, ma è stato ucciso con un colpo di pistola. E' accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, figlio dei titolari del locale in cui è avvenuto il pestaggio. Indagano i carabinieri, ora alla ricerca del killer che ha sparato.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane, poco dopo le 3, avrebbe notato il pestaggio a sangue di un coetaneo da parte di un gruppo di persone, quando è intervenuto per sedare la rissa. All’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il giovane che ha sparato si è poi dileguato a bordo di uno scooter con gli altri componenti del gruppo.
Decine le persone che vengono sentite in queste ore dai carabinieri del reparto operativo di Palermo. I testimoni raccontano, come si apprende, della rissa e del pestaggio di un ragazzo da parte del branco, dell'intervento della vittima e poi dei colpi di pistola.