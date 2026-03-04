Il Comune di Rende sta implementando l’uso di AppIO, un servizio di informazione online già sperimentato durante la pandemia del 2020. Attraverso questa app, il personale dell’Amministrazione comunale, invierà ai cittadini informazioni sui trentacinque settori seguenti: Accesso civico agli atti; Agevolazioni tributarie; Alienazione di beni mobili e immobili; Alloggi sociali; Anagrafe; Assistenza domiciliare; Attività sportive; Bandi di concorso; Biblioteche; Canone unico patrimoniale; Consigli e Giunte comunali; Contributi allo studio; Diritti di rogito; Disinfestazioni; Elezioni; Eventi e manifestazioni; Giudici popolari; Imposta di soggiorno; Imposta municipale unica (Imu); Mensa scolastica; Musei civici; Orientamento e formazione; Presidenti e scrutatori di seggio; Protezione civile; Raccolta differenziata dei rifiuti; Residenza; Riscossione coattiva e recupero crediti; Sanzioni amministrative; Scuola dell'infanzia; Scuola primaria e secondaria; Segnalazioni, suggerimenti e reclami; Servizi cimiteriali; Tassa sui rifiuti (Tari); Tessera elettorale; Traffico.

Gli utenti saranno, quindi, costantemente aggiornati sulle novità e sullo stato di avanzamento di pratiche burocratiche, fiscali e di varia natura. Con AppIO, ripensata e aggiornata dall’Ufficio Transizione Digitale del Comune di Rende, l’Amministrazione diventa friendly e si avvicina al cittadino.