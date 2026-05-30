Cavalli al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. E' lo spettacolo che numerosi cittadini si sono trovati di fronte e che hanno testimoniato con video che imperversano sui social. Tutto è iniziato quando un branco di cavalli è riuscito a scappare dall'area delle Terme di Caracalla dove gli animali erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Nei video postati sui social si vedono cavalli al galoppo per strada inseguiti da auto della Polizia Locale di Roma Capitale che ha ovviamente dovuto fermare il traffico per evitare guai peggiori alle persone e agli animali.