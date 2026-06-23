I carabinieri della stazione di Tarcento hanno denunciato un'operatrice socio sanitaria dell' ospedale di Udine per furto della carta bancomat e suo indebito utilizzo ai danni di un paziente ricoverato.

La vicenda è emersa dopo che l'uomo ha segnalato movimentazioni sospette sul conto, dando così impulso agli accertamenti dei militari.

A dicembre un pensionato, di 63 anni, di Udine, ha denunciato ammanchi sul conto: durante la degenza si erano verificati prelievi agli sportelli Atm di Udine, Pasian di Prato e Tavagnacco per oltre 8 mila euro. L'analisi dei movimenti bancari, incrociata con le immagini di videosorveglianza degli sportelli, è stata determinante per ricostruire i prelievi contestati: a effettuarli era sempre una donna, che talvolta si copriva il volto con una sciarpa.

La verifica delle persone che avevano accesso alla struttura sanitaria, ove il pensionato era degente, hanno consentito ai carabinieri di risalire all'identità della ladra, una donna di 53 anni domiciliata nel capoluogo friulano, impiegata nel nosocomio come operatrice socio-sanitaria che, una volta scoperta, ha restituito l'intera somma.