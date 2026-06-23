Il laboratorio mobile nasce dalla sinergia tra l’associazione di volontariato e il Rotaract Club Cosenza, che ha donato tutto il materiale necessario per l’allestimento della sala

Nasce Onco Med Living Lab, un laboratorio mobile innovativo dedicato al benessere delle persone oncologiche, frutto della collaborazione tra l’Associazione Onco Med e il Rotaract Club Cosenza. L’iniziativa rappresenta un nuovo modello di assistenza e vicinanza ai pazienti, portando attività di supporto direttamente negli ospedali e nelle sedi associative, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita durante il percorso di cura.

Determinante per la realizzazione del progetto è stato il contributo del Rotaract Cosenza, che ha donato tutto il materiale necessario per l’allestimento della sala destinata alle attività del Living Lab, rendendo possibile la creazione di uno spazio accogliente, funzionale e dedicato al benessere dei pazienti. Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso la comunità, che testimonia l’impegno dei giovani rotaractiani nel sostenere iniziative ad alto impatto sociale e umano. Il laboratorio mobile nasce dall’idea condivisa che la terapia oncologica non debba limitarsi esclusivamente agli aspetti clinici, ma debba includere anche il benessere psicologico, emotivo e relazionale della persona.

Per questo motivo, il progetto propone un insieme di attività multidisciplinari pensate per accompagnare i pazienti e le loro famiglie in un percorso di sostegno umano e sociale. Tra le principali attività dell’Onco Med Living Lab figurano la musicoterapia, utile per alleviare stress e ansia attraverso il potere terapeutico della musica; i programmi di attività fisica adattata, fondamentali per favorire il recupero fisico e migliorare il benessere generale; i percorsi dedicati alla sana nutrizione, con consigli e incontri mirati a promuovere corretti stili alimentari; e infine l’estetica oncologica, disciplina sempre più importante per aiutare i pazienti a ritrovare fiducia, autostima e serenità durante le cure. Il laboratorio sarà itinerante e operativo sia negli ospedali sia presso l’associazione, così da raggiungere un numero sempre maggiore di persone e creare una rete di supporto concreta e accessibile.

Questa collaborazione tra Onco Med e Rotaract Cosenza rappresenta un esempio virtuoso di come associazionismo, volontariato e partecipazione giovanile possano unirsi per rispondere ai bisogni delle persone più fragili. Con il lancio dell’Onco Med Living Lab, i due enti confermano il proprio impegno nella promozione di una medicina sempre più vicina alla persona, dove ascolto, prevenzione, solidarietà e qualità della vita diventano parte integrante del percorso terapeutico.