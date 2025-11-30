La macchina del Festival di Sanremo 2026 entra ufficialmente in azione con la presentazione della rosa dei Big, annunciata da Carlo Conti in diretta al TG1. Un’abitudine diventata ormai parte integrante del rito sanremese, che permette agli artisti di scoprire in tempo reale la loro convocazione e al pubblico di iniziare a immaginare sonorità, collaborazioni e duelli musicali destinati a segnare l'edizione numero 76 del Festival.

Appena la lista è stata resa pubblica, i social si sono infiammati: commenti, previsioni, meme, entusiasmo e polemiche in perfetto stile sanremese. L’attenzione maggiore si è concentrata sull’ampliamento della competizione, che quest’anno arriva a 30 Big, a cui si aggiungeranno quattro giovani provenienti da Sanremo Giovani. Una scelta che conferma la volontà di Conti di allargare lo spettro musicale e offrire spazio a generi e generazioni differenti.

Una line-up che miscela pop, cantautorato e nuove tendenze urban

La lista dei Big mette insieme mondi distanti solo in apparenza: dagli artisti simbolo del cantautorato moderno ai rappresentanti della nuova scena trap e rap, fino alle icone della melodia italiana. Un mosaico sonoro che punta a coinvolgere un pubblico trasversale e a consolidare l’identità di un Festival che negli ultimi anni ha ampliato i suoi confini senza perdere il radicamento nelle tradizioni.

Tra le scelte più commentate ci sono i ritorni eccellenti, le collaborazioni inedite e la presenza di nomi amatissimi dal pubblico più giovane. Un mix pensato per garantire spettacolo, ascolti e soprattutto un confronto musicale all’altezza della storia dell’Ariston.

I Big di Sanremo 2026: tutti i nomi scelti da Carlo Conti

Di seguito l’elenco completo nell’ordine in cui è stato annunciato in diretta:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Masini

Leo Gassman

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta e Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA e Aka7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Una line-up che mette insieme carriere consolidate, sperimentazioni, contaminazioni e generi che raramente hanno avuto la possibilità di incrociarsi sul palco del Teatro Ariston.