Una sparatoria a Catania al culmine di un alterco tra vicini di casa ha portato al ferimento di un uomo e all’arresto di un giovane già sottoposto ai domiciliari. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio nella zona del Villaggio Dusmet.

A rimanere ferito è stato un pregiudicato catanese di 48 anni, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco all’altezza della coscia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a esplodere il colpo sarebbe stato un 27enne, ora arrestato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo.

Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti della Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Poco prima del ferimento, il 27enne avrebbe sparato contro il muro dell’abitazione di un parente della vittima, provocando un foro sulla parete. Un gesto che avrebbe scatenato la reazione del 48enne, recatosi verso l’abitazione da cui riteneva provenisse il colpo.

Prima che l’uomo potesse salire la scalinata che conduce all’appartamento dell’indagato, il 27enne avrebbe esploso un altro colpo di fucile, colpendolo a una gamba. La vittima, ferita all’arto inferiore, si è poi recata autonomamente all’Ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti inizialmente gli agenti delle Volanti, che hanno raccolto le prime informazioni e raggiunto l’abitazione dell’indagato. Successivamente, la Squadra Mobile ha proseguito gli approfondimenti investigativi, effettuando sopralluoghi e raccogliendo testimonianze. Gli investigatori sono riusciti a individuare il fucile utilizzato, nascosto in una mansarda dell’abitazione del 27enne, occultato dietro una botola.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di piazza Lanza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.