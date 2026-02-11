Un nuovo organismo prende forma nel cuore del Foro di Cosenza: la Consulta delle Associazioni forensi Cosenza. Un’iniziativa che punta a rafforzare la presenza dell’Avvocatura sul territorio e a consolidare il dialogo con le istituzioni, in una fase storica segnata da trasformazioni normative e organizzative.

Alla guida della Consulta è stata chiamata l’avvocato Ornella Nucci, già presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cosenza, figura di riferimento per il mondo forense bruzio.

Un organismo di confronto tra Avvocatura istituzionale e associata

La Consulta nasce con l’obiettivo di diventare uno spazio stabile di confronto tra l’Avvocatura istituzionale e quella associata, entrambe presenti e attive nel Foro cosentino. L’intento è quello di affrontare in modo condiviso le criticità che interessano la professione, promuovendo iniziative comuni a tutela della categoria.

In un contesto in cui il confronto con le istituzioni è costante, la nuova struttura si propone di valorizzare le diverse esperienze associative, favorendo una collaborazione ampia e strutturata. L’obiettivo dichiarato è esaltare il ruolo di un’Avvocatura bruzia “unita”, capace di presentarsi più forte e coesa nei rapporti con magistratura, enti pubblici e organismi rappresentativi.

Le associazioni che aderiscono alla Consulta

A comporre la Consulta delle Associazioni forensi Cosenza è un ampio e articolato panorama associativo. Ne fanno parte la Camera Civile “Stefano Rodotà”, la Camera Minorile “Giuseppe Mazzotta”, la Camera Penale “Avvocato Fausto Gullo”, la Camera Tributaria, la Camera Giuslavoristi “Raffaella Cavalcanti Alfano”, l’AIGA Cosenza (Associazione Italiana Giovani Avvocati), l’ADVG (Associazione dei Delegati alle Vendite Giudiziarie), l’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani), l’AIAF (Associazione Italiana Avvocati di diritto di Famiglia), l’AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani), l’associazione “Avvocato di Strada”, il Centro Nazionale Studi Diritto del Lavoro “D. Napoletano”, l’Associazione FAMI (Famiglia e Minori), l’ONDIF Cosenza (Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia), l’Associazione SIAA (Società Italiana Avvocati Amministrativisti), l’Associazione TUA (Tutela Unitaria Avvocatura Cosenza), l’UGCI (Unione Giuristi Cattolici) e l’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione).

Un insieme di competenze che copre le principali aree del diritto e che intende offrire una rappresentanza plurale ma coordinata.