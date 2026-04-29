Una sentenza che segna un precedente e apre un nuovo fronte nel rapporto tra contenuti digitali e diritto d’autore. In Giappone un uomo è stato condannato a 18 mesi di reclusione e a una multa di un milione di yen per aver pubblicato online riassunti troppo dettagliati di film e serie TV.

Protagonista della vicenda è Wataru Takeuchi, 39 anni, gestore di un portale attivo dal 2015 specializzato in anticipazioni. Il sito non diffondeva video pirata, ma contenuti testuali estremamente approfonditi: trame complete, dialoghi trascritti quasi integralmente e immagini tratte dalle opere originali.

È proprio questo il punto centrale della decisione del tribunale di Tokyo. Secondo i giudici, alcuni tipi di spoiler possono costituire una violazione del copyright perché sono in grado di sostituire la fruizione dell’opera stessa, svuotandone il valore commerciale. In altre parole, leggere quei contenuti poteva rendere superflua la visione di film o episodi.

Le indagini hanno evidenziato anche la natura economica dell’attività: nel solo 2023 il sito avrebbe generato ricavi pubblicitari per circa 38 milioni di yen, pari a oltre 200mila dollari, configurandosi quindi come una vera e propria impresa.

Tra i contenuti finiti sotto esame, i riassunti di Godzilla Minus One e di un episodio dell’anime Overlord III, entrambi descritti in modo così dettagliato da permettere ai lettori di coglierne completamente sviluppo e conclusione.

Alla base della sentenza c’è un principio chiaro del sistema giuridico giapponese: solo i titolari dei diritti possono autorizzare la creazione di opere derivate. Quando un contenuto, anche testuale, riproduce in modo sostanziale l’opera originale, può essere considerato lesivo dei diritti economici dei produttori.

Una decisione destinata a far discutere, perché ridefinisce il confine tra informazione, critica e violazione del diritto d’autore, soprattutto nell’ecosistema digitale dove riassunti, recensioni e spoiler sono parte integrante della fruizione culturale contemporanea.