Una nuova opera dedicata a San Francesco di Paola arricchisce il patrimonio culturale della città del Santo e del suo museo. Questa mattina, al Museo Multimediale San Francesco di Paola, si è svolta la cerimonia ufficiale di donazione di una scultura raffigurante il Patrono della Calabria, realizzata dal Maestro Maurizio Carnevali e destinata a entrare stabilmente nel percorso museale.

L’opera, esemplare numero uno di una tiratura limitata, è stata donata da Peter Masi, presidente di Patrimoni d’Arte, nell’ambito del progetto “San Francesco da Paola – Amore e carità nel cammino verso Dio”, promosso con il patrocinio di UNPLI Calabria. Un’iniziativa che unisce dimensione artistica, spirituale e identitaria, con l’obiettivo di valorizzare la figura del Santo attraverso un linguaggio capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Una scultura per il Museo Multimediale di San Francesco

La donazione ha avuto luogo in uno dei luoghi simbolici della memoria francescana a Paola, il Museo Multimediale San Francesco, che custodisce e racconta in forma contemporanea la storia e il messaggio del Santo. L’ingresso della scultura nel museo non rappresenta solo un arricchimento espositivo, ma un gesto dal forte valore simbolico, perché lega la tradizione religiosa del territorio a una produzione artistica contemporanea.

La scelta di collocare l’opera all’interno del museo si inserisce infatti in una visione più ampia, che punta a trasformare la memoria di San Francesco di Paola in un patrimonio vivo, accessibile e condiviso.

La donazione di Peter Masi e il progetto culturale

A consegnare l’opera è stato Peter Masi, presidente di Patrimoni d’Arte, realtà impegnata nella promozione e valorizzazione dei beni artistici e culturali. La donazione rientra nel progetto “San Francesco da Paola – Amore e carità nel cammino verso Dio”, che si propone di rileggere la figura del Santo non come semplice riferimento devozionale del passato, ma come presenza ancora capace di parlare al presente.

Il cuore del progetto è proprio questo: tenere insieme memoria storica e innovazione, usando l’arte come strumento di collegamento tra il patrimonio spirituale e culturale della Calabria e le sensibilità del nostro tempo.

Le istituzioni presenti alla cerimonia

L’iniziativa ha visto una partecipazione ampia di rappresentanti delle istituzioni civili, culturali e religiose, segno del rilievo attribuito all’evento per l’intero territorio. Alla cerimonia erano presenti la vicesindaca di Paola Marianna Saragò, il presidente del comitato regionale UNPLI di Cosenza Antonello Grosso La Valle, il presidente UNESCO di Gioiosa Jonica Nicodemo Vitetta, il delegato ai rapporti con il santuario e le istituzioni religiose, grandi eventi e gemellaggi Francesco Aloia, il presidente della Pro Loco di Paola Marcello Lamberti, la vicepresidente Nadia Amendola, oltre naturalmente al Maestro Maurizio Carnevali, autore della scultura commemorativa.

La presenza di figure così diverse tra loro ha dato alla donazione un significato che va oltre il semplice atto artistico, restituendole il profilo di un momento condiviso dalla comunità e dalle sue principali espressioni istituzionali.