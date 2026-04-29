L’Arcomagno riapre ai visitatori nei fine settimana di maggio e si prepara ad accogliere nuovamente turisti ed escursionisti in uno dei luoghi più suggestivi della costa tirrenica calabrese. La Pro Loco San Nicola Arcella APS ha comunicato che, a partire dal 1° maggio, riprenderanno le visite regolamentate al sito naturalistico, con accesso consentito nei weekend per tutto il mese.

Si tratta di una ripartenza attesa, che conferma la volontà di coniugare fruizione turistica e tutela ambientale in un’area di straordinario pregio paesaggistico, dove ogni ingresso continua a essere gestito secondo regole precise per salvaguardare equilibrio e bellezza del luogo.

Da maggio tornano le visite all’Arcomagno

Le visite saranno attive nei fine settimana di maggio, con accesso consentito nelle giornate indicate dalla Pro Loco e con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00. L’ultimo ingresso sarà possibile alle 18:00.

Per questo periodo, è stato stabilito che l’accesso avverrà esclusivamente dal lato sud, passando dalla spiaggia Marinella di San Nicola Arcella. Una modalità che rientra nel sistema di regolamentazione degli ingressi e che mira a garantire una gestione ordinata dei flussi verso il sito.

Accesso regolamentato e permanenza limitata

La gestione delle visite prosegue nel segno della tutela e della fruizione consapevole di un luogo che rappresenta uno dei simboli naturalistici più riconoscibili della Calabria.

Per questo resta in vigore anche il limite di permanenza: sulla spiaggia dell’Arcomagno sarà possibile sostare per un massimo di 30 minuti. Una misura che punta a contenere la pressione sul sito e a consentire a più visitatori di vivere l’esperienza senza compromettere la conservazione dell’area.