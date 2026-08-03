Il montepremi si avvicina ai 209,1 milioni vinti nel 2019 con una schedina da due euro, tuttora primato per una giocata singola
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Il SuperEnalotto torna a sfiorare uno dei primati più significativi della propria storia. Per l’estrazione del 4 agosto il jackpot raggiungerà 204,1 milioni di euro, una cifra ormai vicina ai 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.
Quel premio, centrato attraverso una schedina da appena due euro, rappresenta ancora la vincita più alta ottenuta con una singola giocata. L’attuale montepremi è distante cinque milioni di euro da quel risultato e potrebbe avvicinarsi ulteriormente qualora nessun giocatore riuscisse a indovinare la sestina.
Ad agosto pochi “6” nella storia del concorso
Il mese di agosto non è stato particolarmente favorevole alle vincite di prima categoria. Come riportato da Agipronews, nella storia del concorso sono state centrate soltanto poche sestine durante l’ottavo mese dell’anno.
Il primo “6” agostano risale al 9 agosto 2000, quando a Fermo fu vinto un premio di poco superiore ai dieci milioni di euro. Da allora le vincite estive sono rimaste relativamente rare rispetto alla lunga storia del SuperEnalotto.
La schedina di Lodi da 209,1 milioni
La vincita più famosa centrata nel mese resta quella del 13 agosto 2019. A Lodi una schedina dal costo di due euro permise al possessore di aggiudicarsi 209,1 milioni.
All’epoca si trattava del jackpot più alto mai assegnato dal SuperEnalotto. Il premio conserva ancora oggi il secondo posto nella graduatoria generale e il primato assoluto tra quelli vinti con una singola schedina.
Il primato dei 371,1 milioni del 2023
Il record complessivo è stato superato il 16 febbraio 2023, quando la Bacheca dei Sistemi distribuì un jackpot da 371,1 milioni di euro.
In quel caso, tuttavia, la somma venne suddivisa attraverso un sistema articolato in più quote. Per questa ragione il risultato di Lodi continua a rappresentare il premio più ricco conquistato da una sola giocata.