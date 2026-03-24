Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia, che ricopriva dal 19 marzo 2024. La decisione potrebbe essere legata all'esito del referendum sulla riforma della Giustizia, che ha registrato la vittoria straripante del NO.

Dimissioni anche per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, in affari con Miriam Caroccia, figlia di Mauro, condannato come prestanome del clan Senese. Nei giorni scorsi, sono state pubblicate delle foto che ritraggono Delmastro in compagnia di Mauro Caroccia, durante una cena alla quale era presente pure la stessa capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. Mercoledì Nordio relazionerà sul caso alla Camera.

«Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio». Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

Secondo quanto trapela, il partito della Premier imputa al sottosegretario la responsabilità della sconfitta al referendum.

A breve potrebbero arrivare anche le dimissioni di Daniela Santanché, indagata dalla procura di Milano. Sembra dunque di capire, che la presidente del Consiglio, dopo la bocciatura della riforma sulla Giustizia, abbia avviato una sorta di “repulisti” interno a palazzo Chigi.