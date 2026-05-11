Sarà il tratto di costa tra il Palmeto di Schiavonea e la spiaggia compresa tra il lido “Scarafaggio” e l’ex “Nettuno” ad accogliere, giovedì 14 maggio, l’avvio di “Calabria in barca a vela 2026”, il progetto regionale che unisce scuola, sport, mare e valorizzazione del territorio.

La giornata inaugurale, patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano, è organizzata dall’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino diretto dal Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico, con la collaborazione dell’IC “Leonetti-Guidi”, e coinvolgerà studenti provenienti dai Licei Sportivi calabresi aderenti alla rete regionale.

Il programma prenderà il via alle ore 9.30 con il raduno dei partecipanti presso i gazebo allestiti nell’area del Palmeto di Schiavonea. Seguiranno i saluti istituzionali e gli interventi, al termine dei quali studenti e partecipanti raggiungeranno i campi attrezzati presenti nel tratto di spiaggia compreso tra il lido “Scarafaggio” e il lido “ex Nettuno”, dove si svolgeranno le attività sportive e i tornei previsti dal programma inaugurale.

Alle ore 12.00 è quindi previsto l’imbarco presso il Porto di Corigliano per la prima tratta della navigazione verso Cariati, avvio del percorso itinerante che nelle settimane successive toccherà le principali località costiere della Calabria.

“Calabria in barca a vela 2026” è promosso dall’USR Calabria – Direzione Generale, Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, insieme alla Regione Calabria, alla Rete dei Licei Sportivi e alla Rete delle Scuole Promotrici di Salute.