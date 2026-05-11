Parlano i due consiglieri regionali Rosa e Pitaro: «La Calabria è al fianco di chi lavora e investe sulle nostre coste»

Un voto unanime in Consiglio regionale della Calabria e due nuove leggi destinate a incidere sul futuro delle imprese balneari calabresi. Noi Moderati esprime soddisfazione per l’approvazione delle proposte di legge riferite al settore, definendo il risultato un segnale concreto di vicinanza agli operatori che ogni estate animano le coste della regione.

Le norme approvate riguardano la PL n. 53/13, firmata dal consigliere Domenico Giannetta, e la PL n. 56/13, a firma del consigliere Giuseppe Mattiani. Secondo gli onorevoli Riccardo Rosa e Vito Pitaro, si tratta di due interventi attesi, costruiti per dare risposte a un comparto che negli ultimi mesi ha vissuto una fase di forte incertezza.

Balneari Calabria, due leggi per concessioni e maltempo

Nel commentare il voto dell’aula, Noi Moderati richiama il lavoro seguito in Quarta Commissione Ambiente e Territorio, dove il movimento afferma di aver accompagnato con attenzione l’iter dei provvedimenti.

«Oggi in Consiglio Regionale della Calabria, si è scritto un capitolo importante per il futuro delle imprese balneari della nostra costa», dichiarano Rosa e Pitaro, sottolineando il valore politico e operativo del voto unanime.

Il settore, secondo la nota, ha dovuto fare i conti con troppe incertezze: da un lato il tema della Direttiva Bolkestein, dall’altro le conseguenze degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la Calabria all’inizio del 2026. In questo contesto, le nuove norme vengono presentate come una base regionale «bilanciata, credibile e operativa».

La proposta Giannetta sulla scarsità della risorsa spiaggia

La legge firmata da Domenico Giannetta introduce criteri oggettivi per consentire ai Comuni di valutare la cosiddetta scarsità della risorsa spiaggia. Un passaggio centrale per stabilire quando debba scattare l’obbligo di gara per le concessioni balneari.

Secondo la ricostruzione di Noi Moderati, l’obbligo scatterà solo in presenza di una scarsità reale o di un interesse transfrontaliero certo. In assenza di queste condizioni, le concessioni esistenti potranno proseguire, garantendo continuità alle imprese e tutelando gli investimenti realizzati negli anni dagli operatori.

Per Rosa e Pitaro, questo impianto consente di tenere insieme esigenze normative, stabilità economica e tutela di un settore strategico per il turismo calabrese.

La proposta Mattiani per i lidi colpiti dal maltempo

La seconda legge, proposta dal consigliere Giuseppe Mattiani, punta invece a offrire risposte immediate e flessibili ai lidi danneggiati dal maltempo in vista della stagione 2026.

Il provvedimento prevede la possibilità di uno spostamento temporaneo delle concessioni, in deroga ad alcune limitazioni, nel rispetto di precise condizioni: il mantenimento del 30% di spiaggia libera, la regolarità contributiva e la sicurezza.

Si tratta, secondo Noi Moderati, di una misura pensata per evitare che gli eventi calamitosi compromettano la ripartenza delle attività balneari, soprattutto nei territori costieri più colpiti dalle mareggiate e dai danni registrati nei primi mesi dell’anno.

Rosa e Pitaro: «Norme per famiglie e imprese»

Gli onorevoli Rosa e Pitaro rivendicano il sostegno alle due iniziative legislative, sottolineando il valore sociale ed economico del comparto balneare.

«Abbiamo creduto fin dall’inizio in queste iniziative perché pongono al centro le persone, le famiglie e le imprese che vivono di turismo balneare», affermano.

Per Noi Moderati, l’approvazione delle due leggi conferma la volontà della Regione Calabria guidata dal presidente Roberto Occhiuto di intervenire con strumenti concreti a sostegno delle attività produttive. «La Regione Calabria a guida Occhiuto dimostra ancora una volta di non limitarsi a parole, ma di agire con responsabilità e pragmatismo», aggiungono Rosa e Pitaro.

Un segnale politico al comparto balneare

Il voto unanime del Consiglio regionale assume così un significato politico preciso: garantire maggiore stabilità agli operatori e offrire risposte immediate a chi ha subito danni lungo la costa. Le nuove leggi intervengono su due piani diversi ma collegati: la continuità delle concessioni e la gestione dell’emergenza provocata dal maltempo.

Per Noi Moderati, il messaggio è chiaro: «La Regione Calabria è al fianco di chi lavora e investe sulle nostre bellissime coste».