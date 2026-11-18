Dramma nell'entroterra savonese nella mattinata di mercoledì. Secondo una prima ricostruzione, un cacciatore avrebbe colpito mortalmente un uomo più giovane dopo averlo scambiato per un animale. Accortosi dell'errore, si sarebbe tolto la vita

Due uomini sono morti nella mattinata di mercoledì nei boschi di Quiliano, nell'entroterra di Savona, in seguito a un tragico incidente durante una battuta di caccia.

Le vittime sarebbero un uomo più anziano e uno più giovane. Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori, il più anziano avrebbe esploso un colpo di fucile contro il compagno, scambiandolo per un cinghiale. Solo in un secondo momento si sarebbe reso conto del tragico errore e, secondo quanto emerso, si sarebbe tolto la vita.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Quiliano, un'automedica del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri forestali. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e chiarire tutte le circostanze che hanno portato alla morte dei due uomini.