L'uomo aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna

Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono in corso le indagini per rintracciare il pirata.

«Esprimo la mia vicinanza e cordoglio alla famiglia di Ettore Pausini. Un fatto grave che colpisce la nostra comunità e sul quale, in queste ore, la Polizia Locale sta mettendo il massimo impegno per individuare la persona al volante dell’auto», lo dichiara il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in una nota del Comune.