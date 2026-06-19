Il presidente degli Stati Uniti: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato». La presidente del Consiglio: «Allibita, dichiarazioni totalmente inventate»

Giorgia Meloni "mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista telefonica esclusiva a 'L'Aria che tira' su La7, il programma di David Parenzo, di cui si sente la traduzione in italiano ma non la voce del presidente Usa.

A stretto giro la replica della premier che parla di "dichiarazioni totalmente inventate". "Sono francamente allibita. Non so perchè il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e L'Italia non imploriamo mai", ha detto Meloni in un video postato sui social. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a quanto si apprende, ha chiamato Meloni.

"Come sta il suo primo ministro? Come sta?", ha chiesto Trump al corrispondente de La7, che a sua volta ha chiesto al presidente americano un commento sulla conversazione avuta con Meloni a margine del vertice di Evian. "Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle", ha risposto.

Trump ha poi affermato che "gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa". "Probabilmente - ha aggiunto - non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro, l'energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro'', ha aggiunto Trump.

Quanto all'Ucraina "vogliamo solo la pace" e come Stati Uniti "non siamo coinvolti" nel processo di adesione all'Unione europea. Dopo l'attacco di Trump a Meloni, è scattata la solidarietà bipartisan della politica alla presidente del Consiglio, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che annuncia l'annullamento della sua missione a Miami, dove avrebbe dovuto partecipare al business forum con il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

"Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - scrive sui social il ministro e vicepremier - offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno".