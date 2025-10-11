L’anziano ha strangolato la consorte che era affetta da Alzheimer e poi si è tolto la vita, è accaduto a Mirandola

Omicidio e suicidio questa mattina nel Modenese: un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. È accaduto a Mirandola.

A quanto si apprende, pare che la donna fosse affetta da demenza senile. Il marito l'avrebbe strangolata per poi lanciarsi nel vuoto.

Sul posto sono accorsi gli agenti del vicino commissariato che si stanno ora occupando delle indagini. Qualche giorno fa a Castelfranco - sempre nel Modenese - un altro pensionato aveva ucciso, sgozzandola, l'anziana moglie affetta da Alzheimer. L'uomo si era lanciato da una finestra, morendo sul colpo.