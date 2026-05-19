Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma.

Secondo quanto si apprende, le aree rurali in cui si concentranno le ricerche fanno parte della proprietà di Francesco Dolci, l'amico della 29enne indagato dalla Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere, a Sant'Omobono Terme (Bg). Le case dell'imprenditore e dei suoi genitori sono state già perquisite dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo la sera del 6 maggio, al termine di una giornata che Dolci ha trascorso in caserma.

Nelle abitazioni i resti di Pamela non sono stati trovati, ma l'auspicio degli inquirenti è di poterli rintracciare in aree remote della vasta proprietà di famiglia. Terreni di grossa estensione, che - a quanto si apprende - sono stati individuati grazie a uno studio dalla tenuta dei Dolci a Sant'Omobono Terme e senza la collaborazione dell'indagato, che ha più volte ribadito di non essere stato lui a profanare la tomba dell'amica.

Le operazioni, che sono state preannunciate "particolarmente complesse per estensione territoriale e caratteristiche dei luoghi da ispezionare" dureranno più giornate e si potrebbero estendere anche ai terreni confinanti con quelli della tenuta dei Dolci a Sant'Omobono Terme, interessata dal decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Bergamo.

Per le ricerche è stato chiesto il supporto di un'unità cinofila specilizzata nella ricerca di resti umani, proveniente dal centro carabinieri cinofili di Firenze. Dalla Toscana sono così arrivati nella Bergamasca 'Claus', un pastore belga Malinois 'Claus', e 'Hula', un esemplare di pastore tedesco. I due cani sono stati addestrati proprio a individuare parti anatomiche, anche in ambienti complessi e su superfici vaste, come l'area in cui verrà cercata la testa di Pamela Genini.