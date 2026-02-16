Per oltre 600 giorni ho ricoperto l’incarico di Direttore responsabile della testata online Cosenza Channel. Oggi si chiude un capitolo e, come spesso accade nella vita professionale, se ne apre un altro.

La strategia editoriale del gruppo Diemmecom mira a costruire un’informazione sempre più solida, autorevole e riconoscibile, attraverso una direzione unica che prende forma grazie alla sinergia messa in campo da tutte le testate del Network LaC. È un percorso ambizioso, che guarda al futuro dell’informazione regionale con una visione più ampia e strutturata.

Per me è stato un grande onore assumere questo ruolo. Ringrazio l’Editore Domenico Maduli e il Direttore Generale Maria Grazia Falduto per la fiducia riposta nei miei riguardi, una fiducia che ho cercato di onorare ogni giorno realizzando un’informazione giornalistica vera, senza confini e soprattutto senza compromessi. Ed è proprio questo l’aspetto che più mi rende orgoglioso: non essere sceso a patti con nessuno, nel rispetto delle garanzie di tutti.

Ho dato voce a chi voce non ne aveva, anche nei casi più estremi, quelli in cui forse altri si sarebbero voltati dall’altra parte. Non abbiamo fatto sconti a nessuno, puntando sempre sulla trasparenza e correggendo laddove vi fossero inesattezze. Nessuno è perfetto, siamo tutti ogni giorno sotto esame, ed è giusto che sia così per chi fa il nostro lavoro, che a differenza di altri resta prima di tutto una grande passione.

I lettori hanno accolto il cambiamento, seguendoci in numero crescente. Sui social, e non solo, le interazioni sono aumentate anche grazie agli strumenti che l’Azienda ci ha messo a disposizione, permettendoci di sviluppare un’informazione diretta, moderna, capace di avvicinarsi ai modelli dei grandi network internazionali. La nostra cifra distintiva è sempre stata l’immediatezza, accompagnata però dalla verifica delle fonti prima di pubblicare una notizia. E quando si commette un errore, perché può accadere, è doveroso ammetterlo e chiedere scusa.

Siamo stati ben lontani dalle fake news che alcuni “mestieranti” continuano a propinare per mettere in cattiva luce soggetti noti o meno noti al grande pubblico. Sotto la mia direzione abbiamo aperto ancora di più le porte della redazione, intervistando centinaia di persone: ognuna ha raccontato la propria storia, ha esposto i propri problemi, ha denunciato i soprusi subiti.

Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile senza il lavoro di squadra. Al mio fianco ho avuto il vicedirettore Antonio Clausi, i colleghi Marco Cribari, Alessia Principe, Emilia Canonaco, Francesco La Luna, Patrizia De Napoli, Salvatore Bruno, i collaboratori esterni e i tecnici che hanno condiviso questo percorso, sopportandomi più di una volta (e non è facile, lo ammetto). Cosenza Channel è oggi una realtà consolidata nel panorama dell’informazione calabrese: nessuno può negarlo, nemmeno chi non ci ama.

Al neo Direttore Franco Laratta auguro le migliori fortune professionali. Grazie, a presto.