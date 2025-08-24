Social
L’editoriale

Padre Fedele, l’eredità oltre le accuse

Il frate cappuccino ha lasciato a Cosenza un’opera sociale e una lezione di giustizia: resistere al pregiudizio, credere nell’amore per il prossimo
Antonio Alizzi
L'editoriale del Direttore

Se la 'ndrangheta viaggia ad Alta Velocità

I clan riescono ad organizzarsi dopo le operazioni di polizia giudiziaria, mutando al loro interno. Ai magistrati e alle forze dell'ordine non servono parole di sostegno ma strumenti per contrastare come si deve il potere criminale
Antonio Alizzi
L'editoriale del Direttore

Il gigante che ha rivoluzionato la Chiesa

Il suo modo di vivere ha contagiato tutti. Basta lusso, spazio all’essenziale. Anche tra le mura solenni del Vaticano
Antonio Alizzi
L'editoriale del Direttore

Il passato, il presente e il futuro della procura di Cosenza

Il nuovo procuratore accolto da una platea gremita. Il richiamo alla stampa libera e al diritto di critica, come vero cane da guardia della democrazia
Antonio Alizzi
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
L'editoriale del Direttore

Dario Brunori porta la Calabria sotto una nuova stella polare

"L'Albero delle noci" non è solo una canzone, è una dichiarazione d'amore per una terra che non smette mai di stupire, di crescere e di brillare
L'editoriale del Direttore

Le sfide aperte e le risposte attese dalla politica

Con il fallimento del referendum sulla città unica, il progetto del nuovo ospedale Hub a Rende rimane una priorità? Ecco cosa ci attende nel 2025
L'editoriale del Direttore

C'è chi dice NO

Sonora sconfitta per il centrodestra e il Pd. Politica sempre più distante dai cittadini che di contro non si recano alle urne. Un dato che deve far riflettere
L'editoriale del Direttore

Dov'eravamo rimasti?

Il giornalismo "moderno", caro Rettore, attende comodamente i comunicati stampa. Noi, invece, andiamo a cercare le notizie. E prima di pubblicare le verifichiamo
L'editoriale del Direttore

Cosenza invasa dalla droga? Sì, ma i problemi sono anche altri

Il contrasto al mercato degli stupefacenti deve rimanere una priorità. Tuttavia, nell'area urbana emergono soprattutto disagio sociale e arricchimenti illeciti
L'editoriale del Direttore

I giornali si nutrono di notizie vere. E non ci stancheremo mai di scriverle

Da oggi inizia un nuovo percorso voluto dall'Editore Domenico Maduli e dal Direttore Editoriale Maria Grazia Falduto. Ringrazio entrambi per aver deciso di puntare su un giornalista anagraficamente giovane ma con un'esperienza professionale ventennale
L'editoriale del Direttore

Arrivederci Cosenza Channel, sarai il mio nuovo punto di partenza

Dopo un anno e mezzo alla guida della testata passo il testimone della direzione perchè chiamato dall'azienda a cogliere nuove sfide
L'editoriale del Direttore

65 comuni chiamati al voto fra grandi sfide e lotta allo spopolamento

Il turno di giugno vedrà centri importanti come Corigliano Rossano o Montalto, ma anche tanti piccoli comuni dove si fa ormai fatica a trovare candidati
L'editoriale del Direttore

Cosenza, Rende e Castrolibero un dibattito che non decolla

Il centrodestra vuole imporre la conurbazione senza se e senza ma, il centrosinistra si contraddice da solo, ma come costruiamo la nuova città?
L'editoriale del Direttore

Strage di Cutro. L'humana pietas è l'unica parte giusta in cui stare

Non è con l'indifferenza che si può vivere in questo mondo. LaC sceglie di scendere in campo e non chiudere gli occhi davanti a una tragedia che non può essere dimenticata
L'editoriale del Direttore

L'editoriale | Oliverio Vs Succurro: lo scontro fra due mondi

L’ex presidente di Regione dice di non voler scendere direttamente in campo, ma voler dare il suo contributo, soprattutto in termini di esperienza al fronte che vuole opporsi alla ricandidatura della sindaca di San Giovanni in Fiore
L'editoriale del Direttore

A Rende la politica era finita prima dell'amministrazione Manna

L'implosione dell'esperienza riformista ha lasciato ferite profonde come dimostrano i profili degli ultimi due sindaci e l'assenza di azione politica
