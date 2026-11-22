I partiti a Cosenza stanno inscenando il gioco che si faceva da bambini, quello del silenzio. Nonostante manchino pochi mesi alle elezioni amministrative non c’è ufficialmente un candidato a sindaco designato. Non che manchino le proposte. Il primo è stato Giacomo Mancini che da tempo ha messo su una serie di confronti interessanti “Immagina Cosenza” sul futuro della città. Poi c’è la deputata della Lega Simona Loizzo che sembra aver rotto gli indugi. Infine c’è il sindaco, Franz Caruso, che rivendica la ricandidatura.

In questi anni di amministrazione l’avvocato ha tenuto generosamente tutti dentro. Ad esempio il gruppo di De Cicco, anche quando era rimasto senza consiglieri comunali. Almeno fin quando il consigliere regionale ha deciso di rompere. In questo caso, però, l’ha fatto in maniera coerente con gli assessori di riferimento che si sono dimessi. Non hanno fatto altrettanto altre forze politiche come il M5s che non ha consiglieri, ma sin dall’inizio della consiliatura ha un assessore in giunta. In questi anni non si è udita nessuna critica al sindaco. Recentemente il coordinatore provinciale, Giuseppe Giorno, ha frenato sulla ricandidatura di Caruso sostenendo che il Movimento non firmerà assegni in bianco. La cosa ha indispettito non poco il sindaco, che ha appreso la notizia mentre stava partecipando al format della nostra Antonella Grippo “Perfidia”. Il sindaco ha detto che non chiede assegni in bianco ma solo lealtà ad un progetto politico e ad un’attività amministrativa alla quale il M5s ha partecipato sin dall’inizio.

Ancora più complessa è la storia del Partito Socialista che sarebbe il partito del sindaco. Qui si sono consumati strappi molto dolorosi che travalicano gli aspetti politici e vanno nei rapporti personali. L’ultimo caso è quello che vede come protagonista Gianni Papasso, storica figura del socialismo calabrese e più volte sindaco di Cassano All’Jonio. Uno di quelli che è stato sempre dalla stessa parte. In questi giorni gira uno screenshot del segretario regionale del Psi, Luigi Incarnato, e il giornalista Gabriele Carchidi.

Papasso ha deciso di rendere pubblica la cosa e scrivere al segretario nazionale del partito, Maraio, per chiedere provvedimenti. Nel suo sfogo sui social Papasso scrive che “dal contenuto di quella conversazione emerge, a mio giudizio, la volontà di alimentare una campagna di aggressione mediatica nei miei confronti, attraverso la trasmissione di presunto materiale sul mio conto. Ciò che mi ferisce maggiormente, prima ancora dell'aspetto politico, è il profondo tradimento di un rapporto umano e di un'amicizia durata oltre quarant'anni. A Luigi Incarnato sono stato vicino con lealtà, affetto e sincera solidarietà, nei momenti di successo e, soprattutto, in quelli più difficili della sua vita politica e personale”. Lo strappo fra Franz Caruso e Luigi Incarnato si era consumato subito dopo le regionali con Incarnato che è andato via dal ruolo di capo gabinetto e la figlia Pina, assessore all’Urbanistica, a cui era stata revocata la delega.

Infine c’è il Pd con la Federazione di Cosenza spaccata in due e commissariata. Il deputato Claudio Stefanazzi per ora prende tempo, ma il tempo continua a scorrere.

Insomma il caos sembra totale e i partiti restano in silenzio. Sottovoce tutti dicono di non volere Franz Caruso, ma nessuno molla la poltrona di Palazzo dei Bruzi né si intravede un’alternativa alla figura dell’attuale sindaco. Anche il centrodestra traccheggia e sembra non voler approfittare del solito corto circuito del centrosinistra. I cittadini non capiscono. Possibile che Cosenza non interessi a nessuno?

La verità è che la situazione politica cittadina è molto fluida. In tanti sono pronti a scommettere che il futuro sindaco verrà fuori da aggregazioni che poco o nulla hanno a che fare con i tradizionali schieramenti politici. Franz Caruso alla fine è stato eletto con alle spalle tre liste, Psi, Pd e Franz Caruso sindaco. Il campo largo a Cosenza è solo un etichetta.