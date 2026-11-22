«Un impegno lungo quasi quarant’anni a fianco delle donne vittime di violenza: il CAV “R. Lanzino” rappresenta un punto consolidato di riferimento per l’intero territorio regionale. Quando nel lontano 1988 un gruppo di ragazze militanti e attive nel movimento femminista nazionale decise in una piccola stanza presa a prestito di costituirsi in associazione all’indomani del femminicidio che sconvolse la provincia, gli strumenti a disposizione erano scarsi, men che meno si parlava di cultura patriarcale e dei suoi effetti. Un muro di omertà e una fitta coltre di silenzi ammantava ogni cosa: non esisteva neanche la parola femminicidio. “In quasi quarant’anni di attività a Cosenza abbiamo visto cambiare radicalmente il rapporto tra le donne e la città: siamo passate dall’essere un punto di riferimento quasi isolato, in anni in cui la violenza era un tabù privato, all’essere parte di una rete istituzionale riconosciuta. Oggi sul nostro territorio il fenomeno resta purtroppo molto presente, ma è cambiata la consapevolezza: sempre più donne, anche giovanissime, riconoscono i segnali della violenza — non solo fisica, ma anche psicologica ed economica — e trovano la forza di chiedere aiuto. Da gennaio 2026 ad oggi, le nostre operatrici hanno accolto circa 100 donne, con 77 nuovi accessi».

A dirlo la presidente del Centro Antiviolenza, Roberta Attanasio che oggi guarda alla strada percorsa e a ciò che ci si aspetta dalla nuova casa: il 25 novembre -proprio nella Giornata internazionale contro la violenza alle donne- sarà presentata alla città la nuova sede di via San Martino a Cosenza.

«ll trasferimento in via San Martino - spiega la presidente del CAV - è nato da un’urgenza. Il nostro centro antiviolenza ha attraversato un momento davvero delicato. La sede in cui operavamo prima era stata dichiarata inagibile e, di conseguenza, abbiamo corso il concreto rischio di dover chiudere. Dovevamo trovare un nuovo spazio che continuasse a rispondere ai bisogni delle donne, ma che rispettasse anche i nuovi parametri dell'Intesa Stato-Regioni. Le norme del 2022, infatti, hanno introdotto vincoli strutturali e di metratura molto rigidi, mettendo in forte difficoltà tante altre realtà già attive sul territorio.

Con il voto favorevole dell'intero Consiglio Comunale di Cosenza ci è stata assegnata la nuova sede in via San Martino 23, un percorso che si è poi concretizzato con la firma della convenzione per la regolazione della durata e del canone di locazione garantendoci così stabilità e continuità almeno per i prossimi 5 anni. Il significato che diamo oggi a questo spazio è molto chiaro: non è solo una sede a norma e più accogliente per le donne, ma è la prova concreta che Cosenza riconosce il Centro Antiviolenza come un presidio indispensabile di civiltà, da proteggere al di là di ogni schieramento. Un altro passaggio decisivo per il futuro del Centro è arrivato grazie al contributo fondamentale della Fondazione "Una Nessuna Centomila" e dell'associazione nazionale D.i.Re, che ci hanno permesso di realizzare i lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale indispensabili per l'autorizzazione al funzionamento.

Superati i momenti di forte tensione e le preoccupazioni legate al rispetto delle scadenze, possiamo finalmente annunciare di aver raggiunto l'obiettivo: il 3 novembre scorso la Regione Calabria ha completato la visita ispettiva, rilasciando l'autorizzazione al funzionamento».

Un traguardo che premia il lavoro pionieristico svolto dal Centro: uno dei primi in Italia, presidio di libertà che accoglie donne che subiscono o sono minacciate da qualsiasi forma di violenza con un supporto, oltre che psicologico, anche legale.

«Le nostre avvocate hanno portato avanti una decisa battaglia legale,ottenendo numerosi procedimenti da Codice Rosso, misure restrittive (arresti domiciliari e divieti di avvicinamento con braccialetto elettronico) e un alto numero di condanne. Nonostante la risposta positiva del Tribunale ordinario di Cosenza sul fronte civile, il sistema sconta ancora una grave lacuna: la mancanza di formazione adeguata sulla violenza di genere tra operatori sociali e consulenti tecnici. Per questo, accanto al costante lavoro di formazione e alla sinergia con la rete nazionale D.i.Re, è oggi più che mai auspicabile un rafforzamento del lavoro di rete sul territorio e l'investimento in una formazione continua e specialistica.

A questo si affianca la sinergia con l’Università della Calabria (UniCal), con cui gestiamo uno sportello antiviolenza rivolto alla popolazione studentesca e portiamo avanti diverse iniziative di co-progettazione sul tema”, ha proseguito Attanasio. Tanti i progetti in essere e in divenire: “in questo periodo il nostro impegno si muove su due binari: l'accoglienza quotidiana delle donne e il rafforzamento delle reti sul territorio, come stiamo facendo con il progetto NODI per coordinare meglio tutti i servizi che prendono in carico le donne in Calabria, fino all'appuntamento simbolico del 25 novembre, quando inaugureremo ufficialmente la nostra nuova sede in via San Martino 23. Proprio grazie a questi nuovi spazi, guardiamo al futuro con un programma di lavoro molto ampio, che punta a intercettare la violenza anche nei contesti più complessi o finora meno esplorati. Continueremo e struttureremo ancora di più il lavoro nelle scuole, uscendo dalla logica degli incontri isolati per costruire percorsi continui di prevenzione culturale.

Dedicheremo un'attenzione specifica al contrasto alla violenza nei confronti delle donne con disabilità — un fenomeno spesso doppiamente invisibile — e all'accompagnamento delle donne con background migratorio, che affrontano barriere linguistiche, culturali e giuridiche ulteriori. Potenzieremo, infine, l'orientamento al lavoro, perché uscire davvero dalla violenza significa poter conquistare la propria indipendenza economica e ricostruire il proprio futuro in libertà. Grazie agli spazi della nuova sede di via San Martino, infatti, le nostre prospettive future puntano a unire prevenzione culturale e autonomia concreta.

Sull'onda dell' esperienza maturata lo scorso anno con il Fab-Lab, laboratorio creativo vogliamo infatti, potenziare i percorsi laboratoriali . Non li pensiamo solo come strumenti pratici collegati all'orientamento al lavoro — fondamentale per conquistare l'indipendenza economica — ma anche come veri e propri laboratori di comunità: spazi aperti di incontro, creatività e condivisione in cui le donne rompono l'isolamento, riscoprono le proprie capacità e ricostruiscono legami sociali insieme al territorio. Anche Lo sport, in tale ambito, può diventare presidio educativo.

Abbiamo già avviato attività con le associazioni sportive, perché anche il mondo dello sport si confronta con il tema della violenza ed è un luogo fondamentale per educare al rispetto, soprattutto i più giovani”, ha spiegato la presidente del Centro antiviolenza. Attanasio conclude ribadendo che: “Oggi più che mai è necessario ribadire che il lavoro dei centri antiviolenza si deve integrare con l’impegno politico per favorire riflessioni e cambiamenti strutturali sul territorio. Spesso ci troviamo a operare con grandissimi sforzi: le risorse finanziarie restano appese a scadenze delle manovre politiche di bilancio, rendendo incerto il futuro di questi presidi così importanti. L'augurio per il futuro, dunque, è di alimentare sempre più buone collaborazioni e sinergie con tutta la comunità e le istituzioni, perché solo insieme possiamo generare un reale cambiamento che sradichi la cultura patriarcale in ogni ambito affinché le donne abbiano realmente pari opportunità e diritti”. Appuntamento, dunque, al 25 novembre nella nuova sede di via San Martino.

Nel ricco carnet di attività previste ci sarà anche l’inaugurazione del murales che colorerà le pareti del CAV: Beatrice Vigoni, in arte Cryptomadonne, ospite di Gulia Urbana, ha infatti realizzato il progetto "I tre pilastri del rispetto", murales nato dalla volontà di contribuire con l'arte a un luogo che accoglie, sostiene e costruisce possibilità per le donne vittime di violenza.