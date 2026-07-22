Si è tenuto oggi il Consiglio comunale di Acri che ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno, tra cui la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di bilancio, con il voto favorevole dell’intera maggioranza: 11 consiglieri, compreso il sindaco Pino Capalbo.

La salvaguardia degli equilibri di bilancio certifica per la prima volta dopo 20 anni zero anticipazione di cassa a giugno, un risultato che premia il lavoro della maggioranza e consegna alla città un bilancio solido e risanato dopo il buio degli anni precedenti, restituendo ai cittadini la certezza di un’amministrazione seria, affidabile e capace di guardare al futuro.

Nel corso del dibattito sono intervenuti diversi consiglieri di maggioranza, tra i quali la consigliera Marisa Cofone, capogruppo del PD. Pur ribadendo la sua posizione critica sull’ingresso in maggioranza di AVS, che a suo parere avrebbe dovuto attendere il 2027, ha precisato di condividere pienamente l’azione amministrativa. Cofone ha confermato la permanenza in maggioranza fino a fine mandato, votando favorevolmente tutti i punti all’ordine del giorno.

«Il voto di oggi – spiega Pino Capalbo – dimostra che in questa amministrazione non esiste pensiero unico, ma esiste pluralismo e senso di responsabilità. Chi si aspettava altro, o addirittura millantava di conoscere il futuro della consigliera, è stato ancora una volta smentito dai fatti. La coerenza è restare e lavorare per la città fino all’ultimo giorno».