Castrolibero chiude al 72,43%, San Pietro in Guarano al 74,17%. Forte crescita a San Lorenzo del Vallo, crollo a Tortora
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L’affluenza alle comunali 2026 in provincia di Cosenza ottiene un dato definitivo.
I dati più alti: San Pietro, Castrolibero e Francavilla
Il dato più alto tra i Comuni rilevati è quello di San Pietro in Guarano, dove l’affluenza raggiunge il 74,17%, leggermente sotto il precedente 76,28%.
Molto alta anche la partecipazione a Castrolibero, che chiude al 72,43%, in crescita di 4,54 punti rispetto al 67,89% della precedente consultazione. Sopra quota 70 anche Francavilla Marittima, con il 70,88%, e San Lorenzo del Vallo, con il 70,35%.
Proprio San Lorenzo del Vallo registra il balzo più significativo tra i Comuni con confronto disponibile: dal 49,32% precedente al 70,35% attuale, con un aumento di 21,03 punti percentuali.
Cosenza sotto il dato precedente, Castrovillari quasi stabile
A Castrovillari, dove le 22 sezioni sono state tutte rilevate, l’affluenza si ferma al 61,53%, appena sotto il precedente 62,54%. Si tratta di una flessione contenuta, pari a 1,01 punti percentuali.
A Dipignano il dato definitivo è del 61,05%, in calo rispetto al 63,04%. A Villapiana, con tutte le cinque sezioni rilevate, l’affluenza arriva al 64,68%, sotto il precedente 68,84%.
Crescono Castrolibero, Falconara, Mandatoriccio e San Lorenzo
Tra i Comuni in crescita spiccano Falconara Albanese, che passa dal 61,54% al 66,77%, Castrolibero, dal 67,89% al 72,43%, e Mandatoriccio, dal 47,94% al 52,24%.
In aumento anche Marano Marchesato, al 69,19% contro il precedente 67,12%, Grisolia, al 63,27% contro il 62,29%, e Cerzeto, sostanzialmente stabile ma leggermente sopra il dato precedente: 40,61% contro 40,50%.
I cali più evidenti: Tortora, San Fili e Orsomarso
Il caso più netto resta Tortora, dove l’affluenza si ferma al 21,34%, contro il 78,85% della precedente elezione. Lo scarto è di 57,51 punti percentuali, il dato più marcato dell’intera rilevazione.
Calo significativo anche a San Fili, che passa dal 70,59% al 62,72%, con una flessione di 7,87 punti. In discesa anche Orsomarso, dal 42,36% al 35,46%, e Villapiana, dal 68,84% al 64,68%.