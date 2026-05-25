La lista “Futuro Tortorese” non ce l’ha fatta. L’unica compagine in corsa, guidata dal candidato sindaco Salvatore Carluccio, non è riuscita a raggiungere il quorum del 40%. Il dato dell’affluenza si è fermato al 21,4%. Ciò significa che Tortora potrà tornare al voto nel maggio del 2027; nel frattempo, nella città di Blanda dovrà arrivare un commissario prefettizio, che sarà incaricato di garantire l’ordinaria amministrazione e la gestione di atti urgenti e indifferibili, nonché traghettare l’ente fino a nuove elezioni.

La scelta dei tortoresi

L’epilogo non desta alcuna sorpresa. Numerosi cittadini, tramite i social, avevano ampiamente espresso la volontà di non recarsi alle urne, rifiutando l’idea di avere per cinque anni un consiglio comunale senza alcun contraddittorio. Il problema è sorto quando l’altra lista candidata, “Prospettiva Futura”, capeggiata dal sindaco uscente Antonio Iorio, è stata esclusa per gli ormai noti problemi legati all’autenticazione delle firme.

La decisione era stata presa in un primo momento dalla commissione elettorale circondariale di Paola, all’indomani delle presentazioni delle liste, a fine aprile. Iorio e la sua squadra si erano poi rivolti al Tar Calabria e al Consiglio di Stato per chiedere la riammissione, ma i giudici di entrambi i tribunali amministrativi hanno respinto il ricorso, sottolineando come l’autenticazione delle firme sia requisito necessario per la validazione delle liste.

Di qui, il malcontento generale, alimentato da polemiche e dichiarazioni al vetriolo sui social. E così, la città di Tortora, ha preferito un anno di commissariamento a un clima di incertezza.