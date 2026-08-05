La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Calabria Elisa Scutellà “unisce” maggioranza e opposizione in Consiglio Regionale sul potenziamento della Sibari-Paola. «La mozione mira a ridurre l’isolamento dell’alto Ionio potenziando la tratta ferroviaria Sibaritide-Paola, oggi caratterizzata da bassa frequenza delle corse, coincidenze inaffidabili e un servizio percepito come insufficiente da circa il 50% degli utenti – precisa Elisa Scutellà – Paola è lo snodo che collega la fascia jonica all’Alta Velocità, ma l’attuale offerta impedisce ai cittadini di beneficiarne, costringendoli spesso al mezzo privato con effetti negativi su tempi di viaggio, congestione e impatto ambientale.

Il primo Frecciarossa sull’Alto Ionio cosentino è arrivato nel 2020, durante il Governo Conte II, il primo servizio di Alta Velocità commerciale sulla costa ionica calabrese, ma non basta. Se la seconda coppia di Frecciarossa ancora non c’è, è evidente che finora è mancata la volontà politica del Ministro Salvini di trasformare le richieste del territorio in una decisione concreta.

La mozione, approvata oggi in Consiglio Regionale, chiede alla Giunta di attivarsi con Trenitalia per incrementare le corse giornaliere, rimodulare le frequenze nelle fasce di punta e programmare chilometritreno aggiuntivi, così da garantire un servizio regolare, competitivo e finalmente adeguato alle esigenze del territorio. È un atto di equità territoriale e di rafforzamento del diritto alla mobilità», conclude la consigliera regionale Elisa Scutellà