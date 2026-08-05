Un calendario dettagliato degli interventi per la manutenzione del verde pubblico, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini e una programmazione più efficiente delle attività. È quanto annunciato dall'Amministrazione comunale di Rende, che ha reso noto il piano operativo predisposto insieme agli uffici comunali e a Rende Servizi, società in house incaricata della gestione degli interventi.

Il programma, già avviato il 4 agosto, proseguirà fino al 25 agosto e interesserà l'intero territorio comunale grazie all'impiego di sette squadre operative. Tre di queste sono state costituite con i nuovi assunti, un potenziamento che consentirà di incrementare il numero degli interventi e di ridurre i tempi di manutenzione.

Le operazioni coinvolgeranno numerose aree della città. La Squadra 1 sarà impegnata tra il Parco Robinson, via Garibaldi, il Centro Commerciale Metropolis, alcune villette comunali e l'ex SS19 con le relative traverse. La Squadra 2 opererà prevalentemente nel centro storico di Rende, con una breve pausa dedicata al montaggio e allo smontaggio del palco per gli eventi in programma.

Le tre nuove squadre saranno invece impegnate rispettivamente su Viale Principe, Viale Jole Santelli, contrada Sant'Agostino, ex SS19 bis, contrada Failla, contrada Saporito e contrada Surdo, assicurando una presenza costante nelle diverse aree urbane e periferiche.

A supporto delle squadre sarà attiva anche una squadra meccanizzata, che interverrà in tutto il territorio comunale per esigenze specifiche e straordinarie. Tra le aree interessate figurano contrada Isolette, contrada Lecco e la strada di collegamento tra contrada Nogiano e contrada Pietà, sotto la Guardiola.

Parallelamente alla manutenzione del verde, il Comune ha programmato una serie di rattoppi stradali che interesseranno via Sinicura (per il completamento dei lavori), contrada Frattini-San Biase, contrada Cucchiano, via Santa Maria, via Cristoforo Colombo, via Fabio Rossi (prima di Pubblidoro), via Antonio Perrelli, via Vanni e via XX Settembre.

Con la pubblicazione del cronoprogramma, l'Amministrazione punta a rendere i cittadini costantemente informati sulle attività di manutenzione in corso e a favorire una gestione più organizzata degli interventi sul territorio comunale.