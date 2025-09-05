Con un messaggio intriso di amore per la propria terra e senso di responsabilità, Anna De Gaio ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno del presidente Roberto Occhiuto.

«Ho sempre interpretato l’impegno politico come un atto di responsabilità e dedizione verso la comunità – ha dichiarato De Gaio –. La mia candidatura nasce dal desiderio di proseguire un percorso coerente con la mia storia politica, mettendo al centro la tutela delle identità locali, il diritto alla salute e al lavoro, la valorizzazione dei parchi e delle bellezze naturali e la promozione di un turismo diffuso e consapevole. Una sfida prioritaria sarà anche creare le condizioni per il ritorno dei tanti giovani calabresi costretti ad emigrare. Io ci credo: facciamolo insieme».

Un progetto politico per la Calabria

La candidatura di De Gaio si inserisce nel quadro di una coalizione che guarda con fiducia al futuro della regione, fondando il proprio impegno su pragmatismo ed efficienza, nella continuità dell’azione di governo portata avanti dal presidente Occhiuto.

A sostegno è intervenuto anche il circolo FdI “V. Gangale” di Castrovillari. «Fratelli d’Italia – ha affermato il coordinatore Gianfranco Milanese – prima ancora che un partito è una comunità forte, unita e solida. Siamo orgogliosi di sostenere la nostra concittadina Anna De Gaio, donna straordinaria capace di ascoltare la gente, certi che il suo impegno contribuirà al successo della coalizione».