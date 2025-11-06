Il primo cittadino di Santa Maria del Cedro chiarisce: «La Toyota Prius è a disposizione dell’Amministrazione per finalità istituzionali e non private»

In merito alla nota diffusa dal gruppo di opposizione “Insieme per il Futuro” riguardante l’utilizzo dell’autovettura Toyota Prius di proprietà comunale, il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, precisa quanto segue: «L’autovettura in questione non è, né è mai stata, un mezzo esclusivamente destinato al Corpo di Polizia Locale, bensì un veicolo di servizio in dotazione all’Amministrazione comunale, utilizzato per lo svolgimento delle attività amministrative e istituzionali dell’Ente. Tale utilizzo riguarda non solo il Sindaco, ma anche i dipendenti comunali, gli assessori e i consiglieri, impegnati quotidianamente in compiti legati al funzionamento dell’Amministrazione».

«Il veicolo viene impiegato per esigenze di servizio di varia natura: trasporto di atti e documenti agli uffici giudiziari, consegna della corrispondenza all’ufficio postale, adempimenti connessi ai servizi sociali, accompagnamento di cittadini per visite sanitarie o altre necessità di carattere pubblico. Ogni utilizzo del mezzo avviene, dunque, nell’ambito delle attività istituzionali e non ha mai avuto finalità personali o private».

«Le affermazioni riportate nella loro nota sono del tutto prive di fondamento e basate su informazioni distorte. Si tratta di uno scritto privo di senso e di rilievo, redatto con il solo intento di screditare l’Amministrazione comunale agli occhi della cittadinanza». «Mi riservo di adire le vie legali per la tutela della mia persona e dell’immagine del Comune di Santa Maria del Cedro. L’attività amministrativa prosegue, come sempre, nel pieno rispetto della legge, della trasparenza e nell’esclusivo interesse dei cittadini».